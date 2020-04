Hermes intl : Prévisions d'Oddo sur le 2ème trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo estime que le recul des ventes chez Hermès au 1er trimestre à -7.7% en organique surprend par sa modestie et ce alors que la prévision du consensus à -10%/-12% avait déjà intégré une résistance marquée.



Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 580 E.



' La maroquinerie a bien tenu le coup à -6% tandis que la division ' autres métiers ' composée aux deux tiers de la joaillerie parvient elle à progresser de +4% '. L'Asie fait nettement mieux que prévu ; le Japon sort à quasiment +1% et la zone Asie hors Japon ne recule que de -9% en dépit de la quasi fermeture de la Chine sur près d'un mois ' indique Oddo.



' Nous envisageons désormais un recul des ventes proche de -40% au T2 (nous avions juste un peu plus de -30% précédemment). Concernant le T2, l'incertitude demeure sur le calendrier de réouverture des boutiques : une bonne partie de l'Europe devrait ré-ouvrir sur mai, le groupe estime que les US pourraient rouvrir plutôt en juin ' rajoute Oddo.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur HERMES INTL en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok