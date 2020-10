Hermes intl : Ouverture d'un point de vente à Stockholm

(CercleFinance.com) - Hermès annonce l'ouverture aujourd'hui d'un nouveau magasin à Stockholm, réaffirmant ainsi sa relation de longue durée avec la Suède.

Les clients fidèles et les nouveaux visiteurs pourront y découvrir ' l'harmonie entre patrimoine, savoir-faire, et création contemporaine ', fait savoir le communiqué du groupe.





