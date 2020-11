Hermes intl : Ouverture d'un nouveau magasin à Las Vegas

(CercleFinance.com) - Hermès a dévoilé son nouvel espace de vente, en haut du Wynn Plaza Shops, le nouveau complexe de magasins de l'hôtel Wynn Las Vegas. Le point de vente s'étire sur deux étages et 438m2, soit plus du double de la précédente superficie.



Il y a vingt-cinq ans, Hermès avait ouverte un premier magasin au Bellagio, suivi d'un deuxième au Wynn Plaza puis d'un espace dans le grand magasin Shops at Crystals.



L'ouverture de ce magasin 'ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de la maison parisienne à Las Vegas', affirme Hermès.



