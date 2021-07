Hermes intl : Oddo remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours remonté de 1161 à 1310 euros sur Hermès International, considérant que le secteur du luxe est cher, mais que le titre 'reste une de ses propositions les plus attractives'.



Il explique que 'si le potentiel de gain apparait modeste en absolu après la performance toujours brillante du titre sur 2021, cet état de fait reflète avant tout la revalorisation substantielle d'ensemble qu'a connu le secteur du luxe depuis la fin 2019'.



'Nous persistons à penser que le momentum de croissance d'ensemble va ralentir à compter du second semestre 2021 ce qui pourrait conduire à une trajectoire du secteur en relatif au reste du marché boursier désormais moins favorable', prévient le bureau d'études.



