Hermes intl : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Hermès International, avec un objectif de cours rehaussé à 1161 euros, contre 1022 euros précédemment.



Le bureau d'analyses rappelle que le chiffre d'affaires du premier trimestre s'établit finalement 11% au-dessus des attentes, grâce à 'l'accélération en Asie et aux USA, à la bonne résistance en Europe et au rattrapage dans les sacs'.



Dans ces conditions, Oddo remonte ses estimations de 5% sur le CA et de 1,5% sur l'EBIT 2021 (+4% tout de même sur les années suivantes).



Hermès reste toutefois prudent s'agissant des capacités de production et de la profitabilité en 2021, rappelant que 'les effets de la pandémie restent menaçants', avec notamment de nouvelles fermetures évoquées au Japon.



