Hermes intl : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Hermès avec un objectif de cours relevé de 1854 à 2000 euros, pour refléter une remontée de ses estimations bénéficiaires 2023/2025 et de ses hypothèses normatives sur 2025/2032.



'Son momentum commercial reste fort à l'heure actuelle et la visibilité sur sa croissance à moyen terme la place parmi les mieux assurées de l'industrie, voire la mieux assurée', souligne l'analyste en charge de la maison de luxe.



'Le secteur, pris dans son ensemble, nous paraît néanmoins plutôt bien valorisé à ce stade après sa hausse de plus de 25% observée depuis le début de l'année et ce d'autant plus que les taux de croissance devraient ralentir sur le second semestre', juge-t-il toutefois.



