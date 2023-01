Hermes intl : Oddo rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Hermès International avec un objectif de cours à 12 mois rehaussé de 1555 à 1794 euros, considérant que 'le cas d'investissement demeure de grande qualité' pour la maison de luxe.



Il remonte son OC sous l'effet tant de la prise en compte du changement d'exercice que du rehaussement de ses hypothèses moyen terme avec une croissance annuelle sur 2025-28 rehaussée de +50 pb à environ +10% et une marge normative remontée de 50 pb à 39%.



'En dépit d'une hausse de la plupart des titres du secteur dont Hermès de près de +15% depuis le début de l'année, le potentiel de hausse à 12 mois reste à deux chiffres sur la base de notre nouvel OC', souligne l'analyste en charge du dossier.



