Hermes intl : Oddo est à Surperformance sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo indique que les ventes dans le secteur global du luxe ont probablement encore reculé en Europe sur le 1er trimestre. ' En revanche, dans toutes les autres zones, la ré-accélération constatée au S2 2020 (par rapport à un S2 2019 qui avait été très bon il faut le souligner) conjuguée à une base de comparaison facile devrait donner des croissances y/y robustes (Etats Unis) voire spectaculaires (Asie et Chine) ' estime l'analyste.



' Au niveau global, nous pensons que la croissance d'ensemble devrait aisément excéder les +20% sur le T1. Pour l'ensemble de 2021 notre modèle donne une croissance à tcc de +22% après -11% en 2020, on se situe donc +8% au-dessus de 2019 ' rajoute Oddo.



L'analyste estime que les gagnants du 2ème semestre 2020 devraient le rester sur le 1er trimestre 2021, et remonte ses prévisions sur Hermès (FY : CA +4%/+5%, EBIT +7%/+8%).



Oddo adopte une recommandation Surperformance sur Hermès avec un objectif de cours rehaussé de 956 E à 1 022 E. ' La révision de nos estimations sur Hermès nous permet de remonter d'autant notre OC basé sur un DCF (+7% à 1 022 E) '.



