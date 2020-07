Hermes intl : Oddo confirme son conseil après les résultats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo estime que les chiffres semestriels d'Hermès ressortent en fin de compte assez conformes aux attentes et ce, en dépit d'un momentum d'amélioration visible dans l'industrie sur les toutes dernières semaines de juin.



Suite à cette publication, Oddo confirme son opinion neutre sur la valeur avec un objectif de 580 E.



' Nos attentes plutôt conservatrices ne sont que modérément dépassées : ventes en recul sur le T2 de 41.5% en organique alors que nous attendions -45%, marge d'EBIT sur le S1 à 21.5% alors que nous avions 20.5% soit un écart assez modeste sur l'EBIT (535 ME contre c.500 ME attendus par nous) ' indique Oddo.



' Cette légère surperformance s'appuie sur des performances remarquables dans la zone Asie Pacifique portée par la Chine Taiwan et la Corée (recul de 9% seulement) et au final sur une bonne résistance au Japon (-47.5%) ' rajoute le bureau d'analyses.



' Pour basculer sur des croissances plus franchement positives dès à présent, il faudrait une amélioration plus visible en Europe et aux US '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur HERMES INTL en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok