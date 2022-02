Hermes intl : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo estime les chiffres de ventes du 4ème trimestre ne présentent pas de surprise mais que la profitabilité reste très élevée au 2ème semestre avec une marge EBIT à 38.1%



L'analyste souligne que les ventes du 4ème trimestre ressortent en ligne avec les attentes et reflètent une décélération de la croissance en fin d'année due aux contraintes de production (la croissance à 2 ans était à +40% au T3). ' Mais l'EBIT S2 bat de c. +6% le consensus avec une marge qui se maintient au-delà des 38% en dépit de la reprise des embauches et des investissements marketing et d'un poids de la maroquinerie dans les ventes totales nettement sous les 50% sur la période (44%) ' indique le bureau d'analyses.



' Le groupe laisse à penser que les marges EBIT des S1 et S2 2021 sont exceptionnelles et pourraient baisser à compter de 2022 (effet change pénalisant d'environ 50 pb, effet des recrutements sur année pleine, conditions moins optimales qu'en 2021 en matière d'écoulement des stocks) '.



' De manière plus générale nous ne pensons pas qu'il table sur une rupture marquée du trend de croissance du CA sur l'exercice, les contraintes de capacités de production rencontrées n'ayant qu'un impact temporaire ' rajoute Oddo.



L'analyste réitère son conseil Surperformance sur la valeur mais abaisse son objectif de cours à 1500 E (contre 1 660 E).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.