Hermes intl : Oddo abaisse sa recommandation

(CercleFinance.com) - Oddo dégrade son opinion sur Hermès à neutre et reste prudents sur Richemont.



' L'ampleur de la surperformance du titre Hermès ces derniers mois nous pose cependant problème : il est maintenant en hausse de plus de +15% depuis le début de l'année et ce en dépit d'un inéluctable recul des bénéfices cette année et d'une évolution à court terme qui ne pourra pas se différencier fortement de celle du secteur (boutiques fermées sur une bonne part du T2, recettes en réouverture pénalisées par l'absence de dépense touristique) ' indique Oddo.



' Parmi les autres valeurs, Richemont nous paraît particulièrement à risque après le vif rebond récent, la sortie de crise en hard luxury continuant de faire débat ' rajoute Oddo.



