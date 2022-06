Hermes intl : Le titre recule, Goldman abaisse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Hermès recule plus que le marché ce mardi à la Bourse de Paris sur un abaissement d'objectif de cours des équipes de Goldman Sachs, qui maintiennent la 'vente' sur la maison de luxe.



L'action perd actuellement plus de 2%, parmi les plus forte baisses du CAC 40 qui cède 0,7% au même moment.



Les analystes de Goldman, dont l'objectif est ramené de 1245 à 980 euros, explique avoir revu à la baisse leurs prévisions de résultats sur la société en raison des investissements importants qu'il est train de consentir.



Ces investissements, expliquent-ils, portent à la fois sur ses capacités manufacturières (afin d'augmenter la production de sacs à main, de carrés de soie et d'accessoires) et sur sa montée en puissance sur des marchés sur lesquels l'entreprise était jusqu'ici absente, comme le prêt-à-porter et les produits de beauté.



Le bureau d'études dit ainsi tabler sur une marge opérationnelle de 37,5% cette année, contre 39,2% jusqu'à présent, puis de 37,7% en 2023 à comparer avec 39,3% auparavant.



Hermès fait actuellement partie de ses valeurs les moins préférées au sein du secteur du luxe, aux côtés de Brunello Cucinelli, Ferragamo et Tod's.



