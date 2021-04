Hermes intl : Invest Securities relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime qu'Hermès affiche également une superbe performance d'activité pour son 1er trimestre fort d'une croissance organique de +44%.



' Le consensus est une nouvelle fois débordé, lui qui projetait seulement une croissance à TCC de +26% ! Sur un plan géographique, Hermès a spécialement brillé en Asie (Hors Japon), avec une croissance organique de +93% ' indique Invest Securities.



' Par secteurs, Maroquinerie & Mode tirent naturellement la performance vers le haut, mais l'ensemble des divisions croît fortement. Le T2 devrait encore accentuer les tendances, et dans la foulée nous relevons sans surprise nos prévisions de résultats pour le S1 et donc pour l'année 2021. Ce qui nous place une nouvelle fois au-dessus du consensus ' rajoute le bureau d'analyses.



' Cela dit, même si notre OC s'en trouve lui-même réévalué à 860E (contre 780 E), nous sommes dans l'incapacité d'entrevoir une issue à notre recommandation qui reste à la vente '.



