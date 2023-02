Hermes intl : Invest Securities relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient son conseil 'vente' sur le titre Hermès, assorti d'un objectif de cours relevé de 1030 à 1385 euros.



Selon l'analyste, 'Hermès a réalisé un exercice 2022 qui renforce son unicité par la qualité des résultats obtenus dont surtout leur régularité qui tranche avec une certaine volatilité des performances au sein du secteur'.



Le consensus projetait un résultat opérationnel de 4,55 MdsE et un RN de 3,2 MdsE, là où Hermès affiche un EBIT de 4,7 MdsE (+33%) et un RN de 3,4 MdsE (+38%).



Néanmoins, 'en retard ou pas sur le consensus, nous nous heurtons toujours à la même problématique d'une évaluation que nous sommes dans l'incapacité de justifier', indique Invest.



'La gestion contrainte de la rareté en maroquinerie est un facteur limitant de la production et donc de la demande, mais surtout elle ne nous semble pas véritablement dans l'air du temps' , conclut-il.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.