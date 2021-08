Hermes intl : Invest Securities réitère son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le bureau d'analyses confirme son conseil à vendre sur le titre mais relève son objectif de cours à 991 E (contre 958 E).



' Que dire des résultats d'Hermès à l'issue du S1 2021, si ce n'est qu'ils surpassent à nouveau le consensus Factset de 20%, pour afficher une croissance à TCC sur 2 ans (+33%) digne d'un haut de cycle conventionnel ' indique Invest Securities.



L'analyste estime que la performance du 2ème trimestre fait notamment ressortir l'Europe qui a presque comblé le déficit de 2020 (-3% à TCC), le Japon (+22%) et l'APAC (+70%) soutenus par la demande d'une clientèle domestique aussi fidèle que riche...



Il souligne que la marge opérationnelle du groupe au 1er semestre explose les records pour s'établir à 40,7%, l'EBIT progressant de +50% sur 2 ans.



' Des chiffres qui étalonnent la performance du Sellier au top de la profession, sans véritablement sur performer l'autre icone de la Mode & Maroquinerie chez LVMH. Alors que l'évaluation d'Hermès tutoie des sommets que nous n'arrivons toujours pas à justifier, la question majeure à se poser est celle de l'atterrissage de cette croissance et de la rentabilité qui est liée, question vis-à-vis de laquelle nous n'avons que des réponses parcellaires à apporter ' rajoute Invest Securities.



L'analyste pense qu'il serait excessif de capitaliser sur des niveaux de marge égaux ou supérieurs aux réalisations du 1er semestre. ' Cela constitue une source de divergence potentielle par rapport à un marché qui implicitement préempte ce cas de figure à LT '.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.