Hermes intl : Invest Securities réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme son conseil 'vente' sur Hermès avec un objectif de cours réduit de 1016 à 990 euros, après un point d'activité du premier trimestre d'où ressort selon lui un redressement des ventes de la division maroquinière qui apparaît partiellement contraint.



S'il reconnait que l'Europe a surpris positivement, le bureau d'études prévient que ce soutien 'risque de s'affaiblir au deuxième trimestre dans un environnement incertain', pointant les effets de la gestion ultra restrictive du regain de pandémie en Chine.



'La croissance risque de tomber au-dessous du potentiel de long terme alors que la valeur reste d'une cherté absolue et relative majeures, exposée à un biais négatif face à la sensibilité des valeurs à haut multiples dans la hausse des taux d'intérêt', ajoute l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.