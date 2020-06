Hermes intl : Invest Securities confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme son conseil à la vente sur la valeur avec un objectif de 550 E.



' Aucun modèle du luxe, fût-ce Hermes, n'est immune à une crise inédite où offre et demande se retrouvent simultanément contraintes. Pour la première fois depuis si longtemps que nous n'en avons pas gardé trace, le S1 2020 devrait s'achever pour le Sellier sur un recul à 2 chiffres de son CA ' indique le bureau d'analyses.



' Ceux qui gardent pour la valeur des yeux de Chimène, souligneront que la société conserve par rapport à ses pairs un avantage relatif en amortissant le choc de la crise du Covid 19. Soit, mais cet avantage est tellement chèrement payé qu'il n'est plus déterminant, surtout en se plaçant dans un scénario où même en fort rattrapage, la croissance d'Hermes ne ferait que s'inscrire dans la trajectoire des marques dont la dynamique est davantage fondée sur des prises de parts de marché ' rajoute Invest Securities.



