Hermes intl : Invest Securities abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Le bureau d'analyses confirme sa recommandation à vendre avec un objectif abaissé à 975 E (au lieu de 991 E) après la publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre.



L'analyste estime que le CA publié par Hermès pour le 3ème trimestre 2021 déborde à nouveau allègrement les attentes, avec une croissance organique de +31% (+40% sur 2 ans) contre +22,5% projetés par le consensus Factset (IS +20,5%).



Invest Securities souligne que toutes les zones géographiques participent à cette remarquable évolution de même que chacun des métiers. L'analyste a une mention particulière pour l'Europe qui fait plus fort que la croissance groupe avec un magistral +40% en organique et +19% sur 2 ans.



' Hermès demeure une icône du luxe mais le modèle du maroquinier n'est pas exempt de défauts même si son audience justifie la poursuite de l'expansion de son réseau (moins dense que celui de LV ?) avec une culture à tendance mono produit de nature à limiter les relais de croissance. Si cette pureté du modèle est une force, l'évaluation reste dissuasive alors qu'hermès ne semble en aucune façon vouloir évoluer, notamment en termes de croissance externe ' indique le bureau d'analyses.



' Cette vision que d'aucuns pourrait juger immobiliste mérite d'être confrontée à l'activisme dont le leader LVMH en particulier fait preuve. La spécificité d'Hermès a des limites que l'évaluation actuelle ignore '.



