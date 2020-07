Hermes intl : Invest Securities abaisse son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme son conseil à la vente et abaisse son objectif à 525 E (contre 550 E).



' Il n'y a plus que sur le plan boursier qu'Hermes fait mieux que résister à la crise, les investisseurs refusant de voir l'évidence des chiffres. Car les résultats du S1 sont franchement mauvais ' indique le bureau d'analyses.



' Le sellier a vu fondre son cash-flow disponible (ajusté) à 27mE contre 618mE à l'issue du S1 2019, scénario inédit dans son historique, sous tendu par une baisse de résultat opérationnel de plus de moitié (où un recul de la marge de 34,8% à 21,5%) '.



' Comme prévu, l'activité d'Hermes au T2 s'est fortement dégradée, la sur performance constatée au T1 par rapport à ses pairs ayant été totalement annulée au T2 (-42%) ' rajoute Invest Securities.



' Cycle inédit ou non, ce qui a fait la force intrinsèque du BM d'Hermes, soit la régularité de sa croissance, n'est plus d'actualité. Plus que jamais, la survalorisation du titre prend un relief particulier '.



