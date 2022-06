Hermes intl : HSBC passe à l'achat, objectif inchangé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - HSBC a relevé lundi sa recommandation sur le titre Hermès, qu'il porte de 'conserver' à 'achat', invoquant pour l'essentiel des questions de valorisation.



L'intermédiaire financier, qui maintient son objectif de cours de 1350 euros faisait apparaître un potentiel haussier de 33%, insiste sur les qualités défensives de la maison parisienne.



'Si les investisseurs s'inquiètent des perspectives du secteur du luxe dans ces conditions économiques difficiles, alors Hermès est de notre point de vue un titre à détenir', écrit-il.



'Nous pensons que la valorisation actuelle représente un formidable opportunité pour faire l'acquisition d'une société de grande qualité', poursuit HSBC, ajoutant qu'il considère Hermès 'comme l'une des entreprises les plus résistante du secteur, si ce n'est pas la plus résistante' du secteur.



'A vrai dire, Hermès tend à surperformer lors des périodes économiques troublées grâce à son activité de maroquinerie, pour laquelle la demande surpasse l'offre', conclut-il.



