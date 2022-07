Hermes intl : Hausse de 40% du résultat net au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Hermès International dévoile au titre du premier semestre 2022 , un résultat net part du groupe en hausse de 40% à 1,64 milliard d'euros, ainsi qu'une rentabilité opérationnelle courante à son plus haut niveau historique à 42% contre 41% à fin juin 2021.



Le chiffre d'affaires du groupe de luxe s'est accru de 29% à 5,47 milliards d'euros (+23% à taux de change constants) 'avec une forte dynamique dans tous les métiers' au deuxième trimestre (+20% à taux de change constants).



S'il juge 'encore difficile d'évaluer les impacts du contexte sanitaire' pour 2022, Hermès confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux à moyen terme, 'malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde'.



