Hermes intl : Gagne 1%, des analystes relèvent leurs prévisions

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% alors que plusieurs analystes ont relevé leurs prévisions sur le 3ème trimestre.



Stifel maintient sa note 'conserver' sur le titre Stifel, avec un objectif de cours inchangé de 1200 euros.



L'analyste révise à la hausse ses prévisions de ventes au 3e trimestre, tablant désormais sur une croissance de 24,5% en glissement annuel, contre 20,5% auparavant.



En revanche, Stifel anticipe une hausse de 8% des ventes au 4e trimestre, contre 13% dans la précédente estimation. En effet, selon lui, les faibles niveaux de stocks à fin septembre devraient se traduire par une décélération sensible des ventes en Maroquinerie.



Dans ce contexte, l'analyste modélise une marge EBIT 2021 de 37,7%, contre 38,1% précédemment.



Toutefois, 'nous pensons qu'Hermès continue d'offrir les meilleurs fondamentaux de notre couverture, avec une désirabilité/fidélisation client inégalée et un bon réservoir de croissance', conclut l'analyste, qui table sur un CA proche des 9 MdsE pour Hermes en 2021.



Oddo indique de son côté que la demande est restée très forte pour les créations du groupe au 3ème trimestre.



L'analyste relève ses prévisions sur le 3ème trimestre (croissance 2 ans à 30% contre 25%) mais laisse ses prévisions annuelles inchangées.



' La très bonne tenue avérée de l'Europe et des USA sur le T3 nous conduit à remonter notre prévision de CA de 2 114 ME à 2 191 ME pour refléter une croissance à 2 ans qui à +30% - contre +25% précédemment - décélère très peu par rapport au +33% publié sur le T2 ' indique Oddo.



' Au final, nos nouvelles estimations annuelles de CA/EBIT/BPA 2021/2022/2023 ne varient quasiment pas. Nous tablons toujours sur une croissance moyenne annuelle 2020- 2022 des revenus voisine de 12% à tcc. ' rajoute l'analyste.



Oddo confirme son opinion Surperformance sur la valeur et maintient son objectif de cours à 1300 E. ' Le groupe reste parmi les mieux placés de l'industrie à ce stade '.



