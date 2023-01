Hermes intl : Deutsche Bank relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé mardi son objectif de cours sur Hermès, qu'il fait passer de 1320 à 1530 euros, tout en renouvelant sa recommandation 'conserver' sur le titre.



Dans une note de recherche, le broker justifie son relèvement par la révision à la hausse de ses prévisions de résultats et de marge sur la maison de luxe, qui bénéficie selon lui d'une dynamique 'historique' à l'heure actuelle.



'Le positionnement unique de la marque, conjugué à son exposition à la Chine (qui représente entre 35% et 40% du chiffre d'affaires) et l'engouement dont elle fait l'objet auprès des consommateurs les plus influents dans le luxe, devraient continuer à soutenir une solide trajectoire au niveau des résultats', souligne Deutsche Bank.



Le courtier dit néanmoins considérer que d'autres acteurs du luxe sont mieux positionnés sur le court terme en vue d'une réouverture de l'économie chinoise, à la fois en termes de valorisation et de résultats, ce qui le conduit à afficher une opinion neutre sur la valeur.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.