Hermes intl : Dans le vert avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Hermès gagne plus de 1% sur fond de propos positifs d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' et relève son objectif de cours de 1555 à 1794 euros, considérant que 'le cas d'investissement demeure de grande qualité' pour la maison de luxe.



L'analyste remonte son OC sous l'effet tant de la prise en compte du changement d'exercice que du rehaussement de ses hypothèses moyen terme avec une croissance annuelle sur 2025-28 rehaussée à environ +10% et une marge normative remontée à 39%.



