Hermes intl : Croissance de 44% du CA à 2 084 ME au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'inscrit à 2 084 ME au premier trimestre 2021 (+44 % à taux de change constants et +38 % à taux de change courants). Le groupe a profité des performances de l'Asie et du Japon, de la reprise de l'Amérique et à la bonne résistance de l'Europe. La croissance en données comparables par rapport au premier trimestre 2019 est de 33 %.



L'activité dans les magasins du groupe marque une accélération des ventes qui progressent de 51 % par rapport à 2020 et de 41 % en comparaison avec le premier trimestre 2019.



Les ventes de la Maroquinerie-Sellerie (+34 %) se sont accélérées au premier trimestre, portées par les fortes livraisons de fin d'année. La division Vêtement et Accessoires affiche une croissance de +51 %. Le métier Soie et Textiles est en hausse de +34 %. Les Parfums et Beauté (+21 %) sont en croissance et bénéficient du lancement en février du nouveau parfum masculin H24.



Le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux.



