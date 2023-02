Hermes intl : Croissance de 38% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Hermès International dévoile un résultat net part du groupe en croissance de 38% à 3,37 milliards d'euros au titre de 2022, et un résultat opérationnel courant de 4,7 milliards, soit 40,5% des ventes contre une marge de 39,3% l'année précédente.



Le chiffre d'affaires de la maison de luxe s'est établi à 11,6 milliards d'euros, en hausse de 29,2% (+23,4% à changes constants), 'avec une progression remarquable des vêtements et accessoires, de l'horlogerie et des autres métiers Hermès'.



Lors de l'assemblée générale du 20 avril, il sera proposé de fixer le dividende à 13 euros par action. L'acompte de 3,50 euros, qui sera versé le 22 février, viendra en déduction du dividende qui sera décidé par l'AG.



'À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde', le groupe 'aborde l'année 2023 avec confiance' et confirme 'un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux'.



