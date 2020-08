Hermes intl : Crédit Suisse relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse relève son objectif de cours à 700 E (contre 660 E) mais confirme son conseil neutre sur la valeur.



' Nous ajustons notre prévision sur l'année 2020 sur les ventes organiques à -13% contre -9% précédemment et réduisons de 14% notre résultat opérationnel sur 2020 à 1,6 milliard d'euros ' indique le bureau d'analyses.



' Nos estimations sur le résultat opérationnel pour les exercices 2021 et 2022 diminuent de 3% en moyenne en grande partie en raison des devises. Nos chiffres de ventes organiques et de résultat opérationnel sur 2022 se situent 17% et 11% au-dessus des niveaux de 2019 ' rajoute Crédit Suisse.



' Nous prévoyons -6% sur les ventes organiques au 3ème trimestre et + 2% au 4ème trimestre 2020. La marge opérationnelle devra revenir proche des niveaux de 2019 d'ici 2022 '.



