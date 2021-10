Hermes intl : Bien orienté avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Hermès International prend plus de 2% sur fond de propos positifs d'Oddo BHF qui réitère son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 1300 à 1406 euros, dans le sillage de prévisions CA/EBIT 2021-23 rehaussées pour la maison de luxe.



'Le groupe est en mesure de se développer à rythme soutenu tout en présentant un potentiel de résilience supérieur à celui de ses pairs', juge l'analyste, qui voit aussi des hypothèses croissance/marge pour l'après 2023 un peu plus optimistes.



Pour rappel, Hermès a affiché jeudi matin un chiffre d'affaires à fin septembre 2021 de 6,6 milliards d'euros, en progression de 57% à taux de change constants et de 54% à taux de change courants. Sur deux ans, cette progression ressort à +35%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel