Hermes intl : Cet écueil pour les revenus d'Hermès que les investisseurs n'avaient pas du tout anticipé

(BFM Bourse) - Le numéro trois français du luxe a publié des résultats 2021 supérieurs aux attentes avec un taux de marge opérationnelle inédit de près de 40%. Pourtant, l'action Hermès décroche en raison du ralentissement de sa croissance au quatrième trimestre - le groupe n'ayant tout simplement pas été en mesure de répondre pleinement à la demande faute de capacités de production suffisantes.

Environ 1100 recrutements en 2019, 1183 recrutements en 2020 malgré la crise, encore près de 1000 personnes l'an dernier: par nature, le luxe "made in France" d'Hermès est extrêmement créateur d'emplois dans l'hexagone. À fin décembre 2021 le groupe employait 10.969 personnes en France sur un effectif total de 17.595 personnes (qui toucheront chacune un bonus de 3000 euros au vu des bons résultats de l'année), ce qui constitue sans doute le ratio d'emploi locaux le plus important pour une multinationale française. Et Hermès entend poursuivre avec détermination le développement de ses capacités de production en France dans les années qui viennent avec l’ouverture de la maroquinerie de Louviers (dans l'Eure) cette année, celle de la Sormonne (Ardennes) l'an prochain et un nouveau site à Riom (Puy-de-Dôme) à l’horizon 2024. Mais malgré ces efforts, le groupe est confronté à une difficulté somme toute pas si fréquente: ses capacités actuelles peinent tout simplement à répondre à la demande pour ses produits.

En 2021, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s’est élevé à 8,982 milliards d'euros, en progression de 41% (42% à taux de change constants) par rapport à 2020. Sur deux ans, cette progression atteint 33% à taux de change constants. L’Asie (+45% hors Japon, +25% pour l'archipel nippon seul) et l’Amérique (+57%) ont enregistré les plus fortes croissances, tant par rapport à 2020 qu’à 2019, et l’Europe (+32%) a renoué avec la croissance par rapport à 2019 (+10% sur deux ans). Les ventes dans les magasins en propre ont grimpé de 44%, tandis qu'Hermès a poursuivi le développement de son réseau de distribution, et les ventes en ligne se sont renforcées partout dans le monde.

Le résultat opérationnel courant a bondi de 78% pour s'établir à 3,53 milliards d'euros, c'est-à-dire un taux de marge record de 39,3% des ventes.

Un dividende en forte hausse

Le résultat net part du groupe de l'exercice a atteint 2,445 milliards, en hausse de 77 % par rapport à 2020, ce qui amène la direction à proposer un dividende de 8 euros, contre 4,55 euros l'année précédente.

Malgré cette performance supérieure aux attentes quasiment en tout point, le marché accueille fraîchement la publication d'Hermès, le titre reculant de 4,94% à 1193 euros vers 9h45.

En effet, si tous les métiers sont apparus en croissance sur l'année, la progression a été particulièrement remarquable dans les Vêtements et Accessoires, l’Horlogerie et les Autres métiers (Bijouterie et produits de la Maison) d'Hermès. En revanche, les ventes de la division phare Maroquinerie-Sellerie ont déçu en marquant au quatrième trimestre, pour la première fois depuis très longtemps, un déclin de 5,4% à taux de changes constants, ramenant à "seulement" +29% leur progression sur l'ensemble de 2021.

Une production qui peine à suivre la demande

"Après la forte accélération sur les neuf premiers mois de l’année, les ventes du quatrième trimestre reflètent, comme anticipé, les contraintes capacitaires" observe le communiqué d'Hermès. En d'autres termes, la demande est très soutenue, tant pour les nouveaux sacs, comme Della Cavaleria et le 24/24, que pour les classiques de la maison. Mais la capacité à fabriquer ces produits, nécessitant un long apprentissage et un savoir-faire exceptionnel de la part des artisans, est ce qu'elle est, et les neuf maroquineries créés par Hermès depuis 2010 n'y suffisent plus. Certains clients devront patienter jusqu'à l'ouverture des nouveaux sites mentionnés plus haut et la sortie des premières promotions de l’École Hermès des savoir-faire, qui prodigue une formation non seulement gratuite, mais rémunérée,aboutissant au CAP maroquinerie. À l’issue de cette formation ouverte en septembre dernier, les diplômés pourront rejoindre la maison Hermès, mais aussi d’autres entreprises ou encore exercer en tant qu’indépendant.

Axel Dumas, gérant commandité d’Hermès, a tenu à saluer "avant tout la passion et la qualité du travail de nos équipes, car, ensemble, nous avons réalisé une année 2021 exceptionnelle. La créativité foisonnante, les savoir-faire uniques et la qualité des matières ont porté la croissance de nos seize métiers. Hermès, très attaché à son rôle d’entreprise solidaire et responsable, poursuit ses engagements de création d’emplois dans le monde, de revitalisation des territoires en France, et renforce ses objectifs ambitieux en matière environnementale".

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse