Groupe partouche : Bien orienté après son CA semestriel

(CercleFinance.com) - Partouche prend 6% au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires de 215,6 millions d'euros au titre des six premiers mois de son exercice 2023, en croissance de 15,2% par rapport à la même période un an auparavant.



Le groupe de casinos revendique un produit net des jeux de 176 millions d'euros en cumul à fin avril, en progression de 14,8% en comparaison annuelle, 'confirmant le dynamisme retrouvé de l'activité depuis la fin de la crise Covid'.



Après un très bon premier trimestre 2023, le produit brut des jeux (PBJ) a enregistré une croissance solide au deuxième trimestre de 14,1%, portée par toutes les formes de jeux, et s'est établi 169,1 millions d'euros.



