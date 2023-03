Global bioenergies : Pour accélérer dans les biocarburants, le chimiste vert Global Bioenergies veut lever 7,5 millions d'euros

(BFM Bourse) - La société originaire d'Evry a lancé une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription dont 5,6 millions d'euros font l'objet de garanties ou d'engagements.

Global Bioenergies fait appel au marché pour financer les prochaines étapes de son développement. La société s'est spécialisée dans le développement d'isobutène (une molécule habituellement dérivée du pétrole) à partir de ressources végétales.

Elle combine ensuite trois molécules d'isobutène en isododécane, une huile minérale qui constitue l'un des principaux ingrédients dans les produits cosmétiques, représentant jusqu'à 50% de leur production. L'isododécane possède une autre application d'importance: les carburants aéronautiques.

C'est pour financer la montée en production et la recherche dans ces différentes applications que l'entreprise a décidé de lancer, lundi soir, une augmentation de capital d'un montant de 7,5 millions d'euros. Une clause d'extension pourra éventuellement porter le montant brut levé à 8 millions d'euros, en fonction de la demande.

Montée en puissance de la production

L'opération a plusieurs vocations. Tout d'abord elle doit assurer le besoin en fonds de roulement de la chaîne de production de son unité industrielle de Pomacle-Bazancourt, près de Reims.

"Le site de Pomacle-Bazancourt, qui a débuté sa production en novembre, possède actuellement une capacité de 1,5 tonne par semaine et doit à terme parvenir à une capacité maximale de 2 tonnes par semaine soit 100 tonnes par an. Une partie de la production d'isobutène, limitée aujourd'hui à un maximum de 20 tonnes par an, peut être convertie en ingrédients pour l'industrie cosmétique ou en ingrédients pour carburants routiers. Nous visons notamment la Formule 1 qui roulera sans pétrole dès 2026", explique à BFM Bourse Marc Delcourt, le directeur général et co-fondateur de la société.

"Ce site pourrait générer des revenus compris entre 6 et 10 millions d'euros en 2023, selon les analystes qui nous suivent", poursuit-il.

Cette augmentation de capital doit aussi financer les études d'avant-projet de l'usine ViaViridia, dont la mise en route est prévue mi 2026. "Nous comptons finaliser le financement de cette usine au second trimestre 2023", indique Marc Delcourt. "Avec 2.000 tonnes par an, cette nouvelle usine doit nous permettre d'acquérir un statut de leader dans le domaine de la biologie industrielle. L'essentiel de la production sera tourné vers les ingrédients cosmétiques", ajoute le dirigeant.

Enfin cette augmentation de capital doit financer les opérations de R&D permettant de diminuer les coûts de production pour, in fine, servir l'industrie du transport aérien et routier.

"Nous pourrions obtenir dès avril un vote favorable de la part du comité spécialisé de l'ASTM (un organisme qui rédige et produit des normes techniques) pour une application de notre procédé dans les carburants d'aviation durables. La certification serait alors entérinée en juin en réunion plénière", indique Marc Delcourt.

Au final, l'augmentation de capital permettra d'étendre nettement l'horizon financier de la société. "Nous brûlons actuellement 1 million d'euros de trésorerie par mois, ce qui devrait néanmoins se réduire avec la montée en puissance de nos revenus. L'augmentation de capital nous assure un horizon de financement supérieur à un an", développe Marc Delcourt.

L'Oréal participe à l'opération

Concernant les modalité de l'opération, le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé à 2,07 euros par titre, soit une décote de 25,5% par rapport au cours de clôture de lundi, de 2,78 euros.

En terme d'impact pour les porteurs, GlobalBioenergies explique que, sur une base non diluée, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation être réduite à 0,81% s'il ne participe pas à l'opération.

Cette augmentation maintiendra le DPS (droit préférentiel de souscription). Chaque actionnaire actuel recevra un DPS par action détenue et pourra utiliser 25 DPS pour souscrire à six actions nouvelles. Les porteurs ne souhaitant pas exercer leurs DPS ou seulement en partie pourront les vendre, puisque les DPS seront cotés entre le 8 mars et le 22 mars sur Euronext. Passée cette date, la valeur du DPS sera nulle.

La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 10 mars au 24 mars avec un règlement-livraison prévu le 31 mars.

Marc Delcourt, s'est engagé à souscrire à hauteur de 160.000 euros. Le groupe de cosmétiques L'Oréal, premier actionnaire de la société (13,11% du capital) via son fonds d'investissement BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development) va souscrire à l'opération de sorte à maintenir sa quote-part actuelle, ce qui représente un investissement de 980.000 euros.

Le groupe a par ailleurs obtenu des garanties à hauteur de 4,5 millions d'euros de la part d'investisseurs qualifiés, ce qui fait qu'environ 75% de l'opération (5,6 millions d'euros) fait l'objet d'engagements ou de garanties.

A la Bourse de Paris, l'action Global Bioenergies chute de 20% vers 12h10, réaction logique au regard de la décote que propose l'augmentation de capital.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse