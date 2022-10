Getlink se : UBS confirme son conseil et son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif inchangé de 19,1 E avant les chiffres de trafics du mois d'Octobre.



Rappelons que Getlink a annoncé que Le Shuttle, son service de navettes pour véhicules de tourismes, a transporté 203.491 au mois de septembre 2022, soit une hausse de 50% par rapport à la même période de l'année précédente.



En revanche, Le Shuttle Freight n'a transporté que 112.899 camions dans le tunnel sous-marin le mois dernier, marquant une légère baisse de 3% par rapport à septembre 2021.



Depuis le 1er janvier, près de 1,7 million de véhicules de tourisme et plus de 1,1 million de camions ont traversé la Manche à bord des navettes, des nombres en hausses respectives de 163% et 12% par rapport à la même période de 2021.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.