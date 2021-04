Getlink se : Trafic navettes en repli au mois de mars

(CercleFinance.com) - Getlink annonce que son Shuttle Freight a transporté 122.832 camions en mars, en baisse de 2% en comparaison annuelle, 'dans un marché toujours marqué par l'adaptation aux nouvelles règles administratives post-Brexit, mais avec une normalisation qui se poursuit'.



De son côté, Le Shuttle a transporté 38.201 véhicules de tourisme, en chute de 60%, le marché passagers demeurant 'fortement affecté par les restrictions de voyage mises en place par les gouvernements britannique et français en raison de la pandémie'.



Ainsi, sur les trois premiers mois de l'année, les navettes du tunnel sous la Manche ont transporté 305.103 camions et 116.057 véhicules de tourisme, des volumes en contractions respectives de 21% et de 72% par rapport au premier trimestre 2020.



