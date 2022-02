Getlink se : Succès du premier weekend d'affluence de l'année

(CercleFinance.com) - Avec l'allègement des restrictions de voyage et le début des vacances scolaires, Getlink annonce que près de 17.000 voitures ont été transportées à bord des navettes passagers entre le vendredi 11 et le dimanche 13 février, premier week-end de départ des vacances d'hiver.



Flexiplus a enregistré, le 11 février, sa meilleure performance depuis le début de la pandémie avec 1.551 traversées dans le sens Folkestone-Calais : il s'agit de la troisième meilleure journée pour le service passagers premium d'Eurotunnel depuis son ouverture.



'La mobilisation totale des équipes pour ce premier week-end d'affluence de l'année a permis d'offrir une expérience de voyage haut de gamme, aux près de 50.000 voyageurs qui ont traversé', ajoute l'opérateur du tunnel sous la Manche.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel