Getlink se : Rétablissement du duty free sur le terminal français

(CercleFinance.com) - Eurotunnel se satisfait de la décision prise par le gouvernement français d'autoriser le rétablissement du duty free sur son terminal français.



' Avec le retour progressif des touristes, le duty free ouvre la voie à des trafics plus importants qui permettront de soutenir l'économie locale ' indique le groupe.



Yann Leriche, Directeur général de Getlink, a déclaré : ' Nous saluons le gouvernement français d'avoir restitué une égalité de traitement qui permettra une juste concurrence entre les acteurs du transmanche. Comme le savent nos salariés, les acteurs et élus locaux, qui en ont compris les enjeux, le duty free va être bénéfique pour nos emplois comme pour l'ensemble du territoire. '



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel