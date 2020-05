Getlink se : Réaction suite aux dispositions de quarantaine

(CercleFinance.com) - Getlink indique que les dispositions de quarantaine des voyageurs en provenance de l'étranger arrivant au Royaume-Uni à partir du 8 juin annoncées par le gouvernement, ne modifient pas son plan tant pour le transport de marchandises que pour les passagers.



Il souligne que le trafic des camions s'oriente à la hausse ces deux dernières semaines alors que les chauffeurs, qui seront exemptés de cette mesure, bénéficient depuis le début de l'épidémie de mesures de protection sanitaires lors de leur traversée.



'Les équipes d'Eurotunnel se sont mobilisées pour offrir à ses clients une expérience 'sans contact' qui assure le respect des normes sanitaires indispensables et permettra une repise du trafic passager dès que possible', ajoute l'opérateur du tunnel sous la Manche.



