Getlink se : Publication d'une charte sobriété

(CercleFinance.com) - Getlink, l'opérateur du tunnel sous la Manche, annonce la publication de sa charte sobriété, qui 's'inscrit avec détermination dans la démarche de sobriété souhaitée par les Pouvoirs Publics et renforce son engagement au service de l'excellence environnementale'.



Elle s'inscrit dans la droite ligne du Plan Environnement 2019-2025 qui permettra au groupe de réduire de 30% son empreinte carbone d'ici à 2025, et dont le déploiement a déjà permis d'économiser près de 40 GWh par an sur l'électricité de traction.



La charte est construite sur des actions concrètes qui génèreront d'ici 2024 jusqu'à 9% d'économies additionnelles, sur les consommations auxiliaires, soit jusqu'à 5 GWh. En complément, le groupe adhère au dispositif EcoWatt développé par RTE.



