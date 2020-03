Getlink se : Profite du rebond après une analyse positive

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de 2,6% suite à l'analyse d'Oddo. Le bureau d'études réaffirme sa recommandation 'achat' sur Getlink tout en abaissant son objectif de cours de 19,1 à 15,1 euros, reconnaissant une 'forte baisse du trafic à prévoir mais pas de risque de liquidité' pour l'opérateur du tunnel sous la Manche.



Sur fond de fermeture des frontières entre la France et le Royaume-Uni pour les non-ressortissants UE / RU, le bureau d'études adopte un nouveau scénario (-15% des navettes et -10% chez Eurostar), mais considère le risque de liquidité comme 'exagéré'.



