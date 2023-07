Getlink se : Présente Sherpass, sa plateforme digitale

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Getlink dévoile Sherpass, sa plateforme de services de simplification du passage de frontière pour le fret et la supply chain.



Cette nouvelle offre de services sera ouverte à partir d'octobre 2023 aux transporteurs routiers et logisticiens.



' Plateforme digitale, Sherpass optimise les flux des transporteurs, transitaires ou chargeurs et améliore la fluidité des chaînes d'approvisionnement entre la France et le Royaume-Uni ' indique le groupe.



' Sherpass apporte une solution clé en main, permettant à travers un guichet unique un gain de temps significatif pour les transporteurs en supprimant les saisies d'informations et les multiples interactions dans la gestion de la documentation. En centralisant l'ensemble des flux de données nécessaires aux échanges transfrontaliers, Sherpass offre un service intégré de bout en bout, dans un environnement de travail unique, simple et totalement sécurisé '.



Yann Leriche, directeur général de Getlink, a déclaré : ' Nos offres innovantes et simples nous positionnent comme le principal point de passage des marchandises transitant entre le Royaume-Uni et l'Europe, via le Tunnel sous la Manche. Avec Sherpass, nous poursuivons notre stratégie de création de valeur en capitalisant sur notre expertise de la frontière intelligente. '



