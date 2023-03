Getlink se : Nouvelle offre premium d'Eurotunnel dans le fret

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Getlink, la maison-mère d'Eurotunnel, a annoncé lundi le lancement d'un abonnement devant permettre à ses clients dans le fret de gagner du temps lors de leur traversée vers l'Angleterre.



Ce service 'premium', baptisé 'First', doit leur permettre de bénéficier d'un accès prioritaire aux voies de contrôle, d'embarquement et lors des passages aux douanes.



La digitalisation du parcours des clients permet également la reconnaissance automatique de plaques de leurs camions, ce qui permet un voyage fluide et simplifié.



En test depuis plusieurs mois, le taux de satisfaction des clients auxquels le service a été proposé s'élève à plus de 95%, précise l'opérateur du tunnel sous la Manche.



A terme, cette nouvelle offre pourrait représenter jusqu'à 10% du volume du trafic de fret, selon Getlink.



'Cette offre commerciale vient répondre à une demande accrue de rapidité et de fluidité de nos clients et renforce le leadership d'Eurotunnel Le Shuttle Fret sur le marché transmanche', a expliqué Deborah Merrens, la directrice commerciale et marketing d'Eurotunnel.



