Getlink se : Nombre de véhicules de tourisme doublé en décembre

(CercleFinance.com) - Getlink fait savoir qu'en décembre 2022, Le Shuttle a transporté 194 921 véhicules de tourisme, soit une hausse de 104% par rapport à décembre 2021.



Depuis le 1er janvier, plus de 2,1 millions de véhicules de tourisme (à savoir voitures, motos, véhicules à remorque, caravanes, camping-cars et autocars) ont traversé la Manche à bord des Navettes, un chiffre en hausse de 122%.



Le Shuttle Freight a aussi transporté 107 090 camions au mois de décembre 2022, ce qui représente en revanche un recul de 13% par rapport à décembre 2021.



Depuis le 1er janvier, plus de 1,44 million de camions ont traversé la Manche à bord des Navettes, un chiffre en hausse de 6% par rapport à la même période un an plus tôt.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel