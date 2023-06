Getlink se : Morgan Stanley relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a relevé lundi sa recommandation sur Getlink à 'surpondérer' contre 'pondération en ligne', avec un objectif de cours porté de 18,3 à 19 euros, estimant qu'un scénario favorable était en train de se dessiner autour du titre.



Dans une note diffusée dans la matinée, l'intermédiaire rappelle que l'opérateur du tunnel sous la Manche a pu bénéficier jusqu'ici d'un élément constant ces dernières années, à savoir la solide maîtrise de ses prix.



D'après lui, le groupe pourrait encore renforcer son avantage à la faveur des difficultés actuellement rencontrées par les compagnies de ferries, confrontées à la fois à des salaires en hausse et à de futurs paiements dus à leurs émissions de CO2.



A moyen terme, ces facteurs pourraient doper l'Ebitda annuel de Getlink entre 50 et 60 millions d'euros, soit un ajout de 1,5 à deux euros au niveau du cours de Bourse, selon l'analyste.



Morgan Stanley reconnaît par ailleurs avoir été trop prudent concernant la reprise du secteur du tourisme et des loisirs, ce qui le conduit à revoir à la hausse ses prévisions de trafic pour 2023-2025, représentant là un bonus de 1,5 euro par titre.



Enfin, concernant ElecLink - le câble d'interconnexion haute tension qui passe sous le tunnel transmanche - le professionnel évoque des paiements susceptibles de surprendre à la hausse à moyen terme au vu des besoins actuels du marché de l'électricité, un élément qui pourrait selon lui ajouter 1,1 euro supplémentaire par titre.



