Getlink se : Les trafics reprennent vers la France

(CercleFinance.com) - Getlink a indiqué mercredi soir que les trafics de la Grande-Bretagne vers la France ont repris progressivement dans la nuit par Eurotunnel Le Shuttle, conformément aux dispositions gouvernementales françaises et britanniques.



'Le premier passager en provenance de Folkestone est arrivé ce matin en France à 02h32 muni du test en vigueur et environ 700 voitures ont pu traverser depuis ce matin', précisait l'opérateur du tunnel sous la Manche.



'Environ une vingtaine de camions et une cinquantaine de vans sont passés depuis ce matin, et depuis 16h, le flux de camion arrive de façon dynamique sur le terminal britannique', poursuivait le groupe d'infrastructures.



