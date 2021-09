Getlink se : Lance un service ferroviaire de fret non accompagné

(CercleFinance.com) - Eurotunnel et CargoBeamer ont signé un partenariat afin de lancer un nouveau service de transport 100% ferroviaire de fret non accompagné au départ de Calais et à destination d'Ashford.



Par la suite, un second service au départ de Domodossola, dans la région des Alpes italiennes, vers Calais sera également prolongé jusqu'à Ashford après son lancement début octobre.



'La signature de ce partenariat confirme notre stratégie commerciale fret et est la preuve concrète de l'intérêt accru de nos clients pour un service transmanche non accompagné qui permet de décarboner leurs chaînes logistiques et d'améliorer leur flexibilité', a commenté Christian Dufermont, Directeur Commercial Fret d'Eurotunnel.



