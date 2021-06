Getlink se : Expérimentation pour la décarbonation du rail

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Getlink annonce qu'Europorte, sa filiale de fret ferroviaire, et Saipol, filiale du groupe Avril, ont signé une convention d'expérimentation pour l'utilisation d'Oleo100, un carburant de type B100 entièrement issu de colza français, en service commercial.



Des tests seront effectués pour une durée de 3 mois à partir du 6 juillet sur le trafic ferroviaire généré par Saipol sur les lignes reliant Nogent-sur-Seine (10) et Dunkerque (59), ainsi que Nogent-sur-Seine et Sotteville-lès-Rouen (76).



Les données recueillies lors de l'expérimentation seront analysées par les partenaires afin de déterminer la compatibilité d'Oleo100 en substitution du carburant dans le cadre d'une exploitation des locomotives diesel Euro4000 par Europorte.



A l'issue de cette expérimentation Europorte pourrait s'engager avec le carburant Oleo100 de Saipol utilisédans ses locomotives Stadler pour réduire l'empreinte carbone du Groupe d'environ 2500 tonnes de GES (Scope 1).





