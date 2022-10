Getlink se : Eiffage va se renforcer grandement au capital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce avoir conclu un accord en vue d'acquérir, auprès de TCI Fund Management, un bloc de 13,71% du capital de Getlink, ce qui portera sa participation à 18,79% et fera donc d'Eiffage le premier actionnaire de l'opérateur du tunnel sous la Manche.



Par cette opération, représentant un investissement significatif de 1,19 milliard d'euros, Eiffage allonge la durée de son portefeuille tout en renforçant sa participation dans un acteur clé de la décarbonation des transports en Europe.



Actionnaire depuis 2018, le groupe de construction et de concessions se réserve la possibilité de poursuivre ses achats en fonction des conditions de marché, mais n'envisage pas de déposer d'offre publique sur le solde du capital.



