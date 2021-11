Getlink se : Contrat renouvelé pour Europorte à la Rochelle

(CercleFinance.com) - Getlink annonce que le Grand Port Maritime de la Rochelle a renouvelé sa confiance à sa filiale Europorte pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, afin d'assurer la gestion, l'exploitation et la maintenance de l'infrastructure ferroviaire.



Europorte voit sa lettre de mission s'enrichir de volets ingénierie, maîtrise d'oeuvre et environnemental pour accompagner le port dans son projet 2020-24 notamment autour du développement du ferroviaire et la poursuite de la dynamique de report modal.



Depuis 2012, le trafic ferroviaire a cru de près de 70% pour atteindre 1,7 million de tonnes en 2019 et une part modale de 17%, soit l'équivalent de plus de 94.000 camions retirés des routes et près de 40.000 tonnes de CO2 évitées.



