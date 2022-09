Getlink se : Bank of America abaisse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé jeudi avoir revu à la baisse son objectif de cours sur Getlink, qu'il ramène de 20,5 à 19 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire justifie la révision de son objectif par la remontée des taux d'intérêt et le menace de plus en plus précise d'une récession qui viendrait pénaliser le trafic de ses navettes camions.



BofA indique malgré tout s'attendre à une évolution tarifaire favorable sur tous les métiers et met en évidence les performances 'significativement meilleures que prévu' de l'interconnexion électrique ElecLink par rapport aux objectifs que s'était initialement fixé le groupe.



