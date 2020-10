Getlink se : Baisse de 17% du CA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Getlink publie un chiffre d'affaires du troisième trimestre en baisse de 17% à 252,1 millions d'euros, à taux de change constant, baisse que l'opérateur du tunnel sous la Manche explique par 'les effets continus de la crise sanitaire de la Covid-19'.



À 219,8 millions, le CA de la division Eurotunnel a reculé de 19%, avec une baisse de 2% seulement pour l'activité navettes et un plongeon de 57% pour le réseau ferroviaire, alors que la division Europorte a connu une hausse de son CA de 3%, à 32,2 millions.



Compte tenu de la deuxième vague de la crise sanitaire, le groupe a décidé de retirer son objectif annoncé le 23 juillet d'un d'EBITDA consolidé pour 2020 de 350 millions d'euros, 'car elle était basée sur des hypothèses qui ne sont plus valables'.



