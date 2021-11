Getlink se : Baisse de 14% du trafic de camions en octobre

(CercleFinance.com) - Getlink annonce qu'en octobre 2021, Le Shuttle Freight a transporté 122.250 camions, soit une baisse de 14% en comparaison annuelle, pénalisé par un effet de base défavorable lié aux stockages effectués en prévision du Brexit à la même époque en 2020.



Sur la même période, Le Shuttle a transporté 136.109 véhicules de tourisme, en croissance de 47% par rapport à octobre 2020, portée par des conditions de voyage moins restrictives qu'en 2020 à la même période.



Depuis le 1er janvier 2021, Le Shuttle Freight a transporté plus de 1,1 million de camions et Le Shuttle, environ 768.000 véhicules de tourisme, en baisses respectives de 6% et 40% par rapport aux dix premiers mois de 2020.



